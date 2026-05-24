Брэд Питт отказывается от женитьбы после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт, несмотря на роман с 33-летней Инес де Рамон, с которой он живёт уже больше года, не собирается в третий раз идти под венец. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.
По словам источников, пара счастлива, актёр ценит поддержку и покой, который дарит ему возлюбленная, но брак не входит в его планы. Главная причина — многолетний развод с Анджелиной Джоли и тяжёлый разрыв с детьми.
Питт полностью отчуждён от всех шестерых наследников. Старшие дети (Мэддокс, Пакс и Захара) уже давно отказались от фамилии отца. Шайло после 18-летия подала заявление, чтобы убрать «Питт» из своего имени. Близнецы Нокс и Вивьен, которым в июле исполнится 18 лет, также практически не общаются с актёром.
Источник, близкий к Питту, подтвердил, что кампания по отчуждению, инициированная Джоли, увенчалась успехом. «Он полностью отрезан от детей. Это разрушительно для него», — цитирует издание инсайдера.
Сам актёр, по словам друзей, надеется на примирение в будущем, но пока даже не рассматривает возможность снова стать мужем.