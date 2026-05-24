Скарлетт Йоханссон считает мифом баланс между семьей и работой

Скарлетт Йоханссон, заработавшая 43 миллиона долларов в 2025 году и признанная самой высокооплачиваемой актрисой года, дала откровенное интервью CBS Sunday Morning. Звезда считает, что представление об идеальном балансе между карьерой и семьей — это миф.
По словам актрисы, всегда будет существовать какая-то сфера жизни, где царит «дефицит».
«Я думаю, что признать отсутствие баланса между работой и личной жизнью — это первый шаг к его достижению, потому что это невозможно. Всегда есть что-то, где возникает дефицит», — поделилась Скарлетт.
При этом актриса научилась быть добрее к себе и не требовать от себя совершенства. Сейчас актриса замужем за комиком Колином Жостом, воспитывает двоих детей, запускает косметический бренд и продолжает активно сниматься в кино.
Поклонники ранее заподозрили, что Йоханссон якобы прибегла к помощи препарата «Оземпик». Сама Скарлетт тогда не комментировала слухи, отмечая лишь, что предпочитает держать форму без крайностей, с помощью тренировок, йоги и правильного питания.