Назван лучший фильм Забайкальского международного кинофестиваля 2026

В Чите вручили награды фильмам-победителям ежегодного смотра
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

В Чите на церемонии закрытия 13-го Забайкальского международного кинофестиваля был назван фильм-победитель основного конкурса. Главную награду забрала вьетнамская мелодрама «Закусочная для соседей» Леона Ли. Он же был признан лучшим режиссером, сообщает корреспондент Кино Mail.

В центре сюжета драмы — молодой и талантливый переводчик Кханг, который строит карьеру при новом вьетнамском режиме. Он работает над переводом повести «Маленький принц» на родной язык. Его замкнутая соседка — вдова Ки Нам, тяжело переживающая личную трагедию и зарабатывающая на жизнь приготовлением еды. После несчастного случая она временно теряет возможность работать. Кханг решает помочь соседке. Однако обычная поддержка постепенно превращается в глубокую и трогательную дружбу, которая меняет жизнь обоих героев. 

Ли записал благодарственное сообщение организаторам смотра. 