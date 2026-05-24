Назван лучший фильм Забайкальского международного кинофестиваля 2026

В центре сюжета драмы — молодой и талантливый переводчик Кханг, который строит карьеру при новом вьетнамском режиме. Он работает над переводом повести «Маленький принц» на родной язык. Его замкнутая соседка — вдова Ки Нам, тяжело переживающая личную трагедию и зарабатывающая на жизнь приготовлением еды. После несчастного случая она временно теряет возможность работать. Кханг решает помочь соседке. Однако обычная поддержка постепенно превращается в глубокую и трогательную дружбу, которая меняет жизнь обоих героев.