Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Короны» Клер Фой признали лучшей актрисой на Забайкальском кинофестивале

13-й ЗМКФ завершился в Чите и назвал победителей
Кадр из фильма «”Я” значит Ястреб»
Кадр из фильма «”Я” значит Ястреб»

На церемонии закрытия 13-го Забайкальского международного кинофестиваля были объявлены победители основного конкурса. В номинации «Лучшая актриса» награду забрала англичанка Клер Фой, исполнившая главную роль в драме «Я — значит Ястреб» режиссера Филиппы Лоуторп. Об этом передает корреспондент Кино Mail.

В основу картины лег одноименный автобиографический роман Хелен Макдональд.

Кадр из фильма ««Я» значит Ястреб»
Кадр из фильма ««Я» значит Ястреб»

По сюжету, Хелен теряет опору в жизни после неожиданной смерти своего отца. Пытаясь справиться с утратой, она покупает дикого ястреба по кличке Мейбл и решает его приручить. Постепенно между героиней и птицей возникает глубокая эмоциональная связь. Забота о ястребе помогает Хелен отвлечься от горя, научиться доверять природе и принимать собственную уязвимость.

Звезде сериала «Корона» пришлось пройти интенсивный двухнедельный курс тренировок с пятью хищными птицами, чтобы сцены с ястребом выглядели естественно.

Ранее в аналогичной мужской номинации награду забрал Никита Ефремов.