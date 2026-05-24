Звезду «Короны» Клер Фой признали лучшей актрисой на Забайкальском кинофестивале

На церемонии закрытия 13-го Забайкальского международного кинофестиваля были объявлены победители основного конкурса. В номинации «Лучшая актриса» награду забрала англичанка Клер Фой, исполнившая главную роль в драме «Я — значит Ястреб» режиссера Филиппы Лоуторп. Об этом передает корреспондент Кино Mail.
В основу картины лег одноименный автобиографический роман Хелен Макдональд.
По сюжету, Хелен теряет опору в жизни после неожиданной смерти своего отца. Пытаясь справиться с утратой, она покупает дикого ястреба по кличке Мейбл и решает его приручить. Постепенно между героиней и птицей возникает глубокая эмоциональная связь. Забота о ястребе помогает Хелен отвлечься от горя, научиться доверять природе и принимать собственную уязвимость.
Звезде сериала «Корона» пришлось пройти интенсивный двухнедельный курс тренировок с пятью хищными птицами, чтобы сцены с ястребом выглядели естественно.
Ранее в аналогичной мужской номинации награду забрал Никита Ефремов.