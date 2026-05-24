Зендая рассказала о самом неловком моменте на съемках у Нолана

Для Зендаи самым неловким моментом на съемках «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана было ошибиться в репликах, что однажды и произошло. Об этом актриса рассказала в интервью Elle.
Как отметило издание, у Зендаи в этом году очень напряженный график. Она снималась в четырех фильмах и третьем сезоне сериала «Эйфория».
В конце марта Зендая призналась, что планирует взять перерыв в работе, чтобы не надоедать зрителям. Она уже поучаствовала в нескольких громких проектах этого года. Среди них — картина «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном, финальный сезон сериала «Эйфория» и третья часть франшизы «Дюна». А также «Одиссея» Кристофера Нолана и фильм «Человек-паук: Новый день», в которых она снялась вместе со своим возлюбленным.
Недавно актриса рассказала, как проходили совместные съемки с Томом Холландом.