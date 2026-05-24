Никита Ефремов назван лучшим актером на кинофестивале в Чите

Никита Ефремов победил в номинации «Лучший актер» в рамках основного конкурса 13-го Забайкальского международного кинофестиваля. Члены жюри отметили работу исполнителя в фильме «Цинга».
«Прекрасный, красивый, умный, глубокий! Никита Ефремов, "Цинга"», – объявила победителя член жюри Ирина Безрукова со сцены.
Ефремов не смог присутствовать на церемонии награждения, его приз забрал один из авторов картины.
Также награду в номинации «Лучший актер» получил Кэй Тонг Лим, исполнивший главную роль в сингапурской картине «Старик и его машина».
«Цинга» (2025) — мистический триллер режиссера Владимира Головнева, вдохновленный его личными воспоминаниями об экспедициях на Крайний Север вместе с отцом. Ефремов в ленте играет молодого послушника, приобщающего северных кочевников к таинству крещения.