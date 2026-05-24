Никита Ефремов назван лучшим актером на кинофестивале в Чите

«Цинга» (2025) — мистический триллер режиссера Владимира Головнева, вдохновленный его личными воспоминаниями об экспедициях на Крайний Север вместе с отцом. Ефремов в ленте играет молодого послушника, приобщающего северных кочевников к таинству крещения.