Энн Хэтэуэй рассказала о пережитой в 40 лет операции: «Была полуслепой 10 лет»

43-летняя Энн Хэтэуэй впервые рассказала о серьезной проблеме со зрением, которая мучила ее целых десять лет. В эфире подкаста The New York Times актриса призналась, что с 30 до 40 лет у нее была катаракта. Из-за болезни она практически ничего не видела левым глазом.
«Это, наверное, слишком личная информация, но я была полуслепой 10 лет», — поделилась актриса.
Когда зрение упало до практически полной слепоты, Хэтэуэй сделала операцию. Это произошло три года назад. Теперь звезда чувствует себя прекрасно. Она призналась, что даже не догадывалась, как сильно болезнь влияла на нее: «Я не понимала, насколько это истощает мой организм».
А вот других операций актриса в последнее время не делала, несмотря на многочисленные слухи о ее подтяжке лица. Не так давно Энн опровергла их и поделилась лайфхаком, который помогает выглядеть моложе.