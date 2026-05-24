67-летняя Мишель Пфайффер пожаловалась на сложные съемки: «Не было ванной и туалета»

Мишель Пфайффер рассказала, что актерам сериала «Река Мадисон» приходилось нелегко на площадке. Съемки проходили в Монтане и Техасе. На открытой местности нельзя было разместить караван трейлеров с уборными и кейтерингом — они попали бы в кадр.
«Там не было ванной, даже туалет был ненастоящий. Не было кондиционера, водопровода, ничего. Но потрясающе красиво», — вспоминает она.
Пфайффер поделилась, что дом, в котором живет героиня, строили в спешке, и туда не успели провести коммуникации: «Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть». Но это не все, с чем пришлось столкнуться.
«Зимой мы просили: "А можно нам обогреватель?" Летом: "А можно взять зонтик, потому что солнце палит очень сильно?" Около половины времени ушло на то, чтобы разобраться со всем этим», — поделилась актриса.
Героиню Пфайффер в новом проекте зовут Стейси. Она глава состоятельной нью-йоркской семьи. Но уже в первой серии происходит страшная трагедия, после которой Стейси вместе с близкими покидает Манхэттен и переезжает в сельскую глушь — в долину реки Мэдисон. Там они пытаются оправиться после случившегося и начать все заново.
Американский неовестерн «Река Мадисон» является спин-оффом популярного сериала «Йеллоустон». Главные роли в проекте исполнили Мишель Пфайффер и Курт Рассел.