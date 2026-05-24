67-летняя Мишель Пфайффер пожаловалась на сложные съемки: «Не было ванной и туалета»

Актриса рассказала о суровых условиях на съемках сериала «Река Мадисон»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Река Мадисон»
Кадр из сериала «Река Мадисон»

Мишель Пфайффер рассказала, что актерам сериала «Река Мадисон» приходилось нелегко на площадке. Съемки проходили в Монтане и Техасе. На открытой местности нельзя было разместить караван трейлеров с уборными и кейтерингом — они попали бы в кадр.

«Там не было ванной, даже туалет был ненастоящий. Не было кондиционера, водопровода, ничего. Но потрясающе красиво», — вспоминает она.

Пфайффер поделилась, что дом, в котором живет героиня, строили в спешке, и туда не успели провести коммуникации: «Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть». Но это не все, с чем пришлось столкнуться. 

«Зимой мы просили: "А можно нам обогреватель?" Летом: "А можно взять зонтик, потому что солнце палит очень сильно?" Около половины времени ушло на то, чтобы разобраться со всем этим», — поделилась актриса.

Кадр из сериала «Река Мадисон» (1 сезон)
Героиню Пфайффер в новом проекте зовут Стейси. Она глава состоятельной нью-йоркской семьи. Но уже в первой серии происходит страшная трагедия, после которой Стейси вместе с близкими покидает Манхэттен и переезжает в сельскую глушь — в долину реки Мэдисон. Там они пытаются оправиться после случившегося и начать все заново.

Американский неовестерн «Река Мадисон» является спин-оффом популярного сериала «Йеллоустон». Главные роли в проекте исполнили Мишель Пфайффер и Курт Рассел.