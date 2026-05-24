Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось первое фото звезды «Очень странных дел» в роли сына Томми Шелби

Чарли Хитон сыграет сына персонажа Киллиана Мерфи в продолжении «Острых козырьков»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Сериал-продолжение "Острых козырьков"»
Кадр из сериала «Сериал-продолжение "Острых козырьков"»

Актер Чарли Хитон, известный по роли Джонатана Байерса в «Очень странных делах», появится в сериале-продолжении «Острых козырьков». Он сыграет Чарльза — младшего сына Томаса Шелби, которого исполнял Киллиан Мерфи в оригинальном сериале. Зрителям уже показали первый кадр. 

Шестисерийный проект расскажет историю следующего поколения семьи Шелби. Действие развернется спустя десять лет после завершения Второй мировой. По сюжету, Чарльз возвращается в родной Бирмингем после войны и решает порвать с криминальным прошлым.

Точная дата премьеры пока не озвучена. Однако уже известно, что роль старшего брата Дюка досталась Джейми Беллу. Вместе с Беллом и Хитоном в проекте снимаются Джессика Браун-Финдли («Аббатство Даунтон»), Лашана Линч («Капитан Марвел») и Люси Карчевски.

В конце марта на Netflix состоялась премьера полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный». Картина завершает историю центрального персонажа «Острых козырьков» Томаса Шелби.