Появилось первое фото звезды «Очень странных дел» в роли сына Томми Шелби

Актер Чарли Хитон, известный по роли Джонатана Байерса в «Очень странных делах», появится в сериале-продолжении «Острых козырьков». Он сыграет Чарльза — младшего сына Томаса Шелби, которого исполнял Киллиан Мерфи в оригинальном сериале. Зрителям уже показали первый кадр.
Шестисерийный проект расскажет историю следующего поколения семьи Шелби. Действие развернется спустя десять лет после завершения Второй мировой. По сюжету, Чарльз возвращается в родной Бирмингем после войны и решает порвать с криминальным прошлым.
Точная дата премьеры пока не озвучена. Однако уже известно, что роль старшего брата Дюка досталась Джейми Беллу. Вместе с Беллом и Хитоном в проекте снимаются Джессика Браун-Финдли («Аббатство Даунтон»), Лашана Линч («Капитан Марвел») и Люси Карчевски.
В конце марта на Netflix состоялась премьера полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный». Картина завершает историю центрального персонажа «Острых козырьков» Томаса Шелби.