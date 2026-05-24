Федункив сравнила российское кино с голливудским

Федункив считает Голливуд примером коммерчески успешных картин
Марина ФедункивИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Марина Федункив в интервью РИА Новости сравнила российское кино с голливудским, отметив самобытность отечественных фильмов.

«Лучшее мировое кино было снято в Голливуде, это факт. Конечно, все стремятся к этому уровню, ведь кино как жанр появилось и развивалось за океаном. Но у нас есть кино с богатейшими традициями, которые знает и любит мир, — отметила актриса. — Конечно, наша индустрия всегда будет смотреть, что там у них, чтобы быть в курсе. Но в последние годы все больше ощущаются наши ценность и самобытность. Не нужно сравнивать, что у них, а что у нас — просто ходите и смотрите наше кино, это лучшая поддержка».

По мнению Федункив, Голливуд сегодня может быть примером именно коммерчески успешного кино.

«В плане коммерческой составляющей — возможно да, но они коммерческие модели свои обкатывают уже лет 80, а российское кино стало коммерческим лет 30 назад. В остальном: актеры и режиссеры есть вполне сопоставимые по таланту», — считает артистка.