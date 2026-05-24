Звезда «Ландышей» Ника Здорик восхитилась Марией Ароновой: «Великая»

Актриса также рассказала Кино Mail, что была рада попасть со старшей коллегой в шорт-лист премии АПКиТ
Ника Здорик, фото: Петр Кузнецов
Ника Здорик, попавшая в шорт-лист XIII премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения) в категории «Лучшая актриса сериала», отозвалась о своих конкурентках по номинации. Вместе с ней за победу боролись Мария Аронова за роль в сериале «Олдскул» и Марина Александрова, сыгравшая в проекте «Дыши».

«Я попала в шорт-лист с Марией Ароновой и Мариной Александровой. Конечно же, выиграла Аронова. Я была уверена в этом. Для меня быть с ней в одной номинации — это большое счастье», — рассказала 25-летняя Здорик в беседе с Кино Mai на открытии 13-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите.

Мария Аронова на премьере фильма «Новая теща», фото: пресс-служба
Также она объяснила, в чем секрет успеха Марии Валерьевны. Здорик считает старшую коллегу большим профессионалом.

«Она великая. Вот когда я буду, как Аронова, когда буду что-то делать так, как она. По энергетике, по профессионализму, по свободе, по всему — она великая. Мне очень она нравится», — заключила актриса.

Ранее Ника Здорик не сдержала слез, получая награду за сериал «Ландыши». Первый сезон проекта признали лучшим по итогам 2025 года на кинопремии АПКиТ.