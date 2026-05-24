Названы победители 79-го Каннского кинофестиваля

Во Франции подошел к концу очередной ежегодный киносмотр – жюри выбрало победителей
Источник: Legion-Media.ru

Во Франции подвел итоги 79-й Каннский кинофестиваль, проходивший на Лазурном берегу с 12 мая. Жюри во главе с южнокорейским режиссером Пак Чхан-уком определило победителей – в 2026 году в основном конкурсе за призы боролись 22 картины.

«Золотую пальмовую ветвь» – главную награду фестиваля – получила социальная драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд». Гран-при Канн – второй по значимости приз – взял российский режиссер Андрей Звягинцев с картиной «Минотавр».

Источник: Legion-Media.ru

Награду за лучшую режиссуру разделили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за мелодраму «Черный шар» с Пенелопой Крус в главной роли и польский постановщик Павел Павликовский за ленту «Отечество». 

Источник: Legion-Media.ru

В актерских номинациях – тоже по несколько победителей. За лучшую мужскую роль наградили актеров фильма «Трус» – француза Валентена Кампань и бельгийца Эмманюэля Маччья. Виржини Эфира и Тао Окамото разделили приз за женские роли – за работу в драме «Внезапно».

Источник: Legion-Media.ru
Источник: Legion-Media.ru

Ранее также были вручены почетные «Золотые пальмовые ветви» за вклад в развитие кинематографа – режиссеру Питеру Джексону, актрисе и певице Барбре Стрейзанд и Джону Траволте.

С полным списком номинантов и победителей Канн-2026 можно ознакомиться здесь.