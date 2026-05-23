Фильм Андрея Звягинцева получил награду Каннского кинофестиваля

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Большой приз жюри – вторая по значимости награда смотра после «Золотой пальмовой ветви».
«Минотавр» стал первой полнометражной работой Звягинцева спустя почти 10 лет перерыва. Предыдущий фильм режиссера, покинувшего Россию после 2022 года, – «Нелюбовь» – тоже был представлен в Каннах и удостоился тогда Приза жюри.
В центре сюжета «Минотавра» — глава крупной корпорации, который узнает об измене жены на фоне кризиса в собственной компании. Главные роли исполнили Ирис Лебедева и Дмитрий Мазуров. Лента является ремейком картины «Неверная жена» Клода Шаброля.
Ранее в Кремле прокомментировали новую работу Звягинцева.