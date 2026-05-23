Сербия откроет программу кинопоказов «Бриллиантовой бабочки»

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сербия станет первой страной в международном маршруте кинопоказов Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году. Показы фильмов — участников премии 2025 года пройдут с 12 по 14 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе российского фонда культуры.
«Бриллиантовая бабочка» создавалась для кино, в котором за сюжетом стоит не только зрелище, но и внутренний нравственный выбор. Для нас важно, что международная программа показов начинается с Сербии — страны, чей кинематограф умеет говорить о свободе, памяти, достоинстве и верности традициям. Показы в Белграде — это возможность представить зрителям фильмы — участники премии и продолжить разговор, начатый на первой церемонии: о национальных культурах, которые сохраняют свою самобытность и при этом остаются понятны людям в разных странах", — отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина.
Цель международной программы — представить зрителям фильмы, обращенные к темам семьи, памяти, преемственности, уважения к культуре и духовно-нравственным ценностям, а также расширить профессиональный и зрительский диалог вокруг евразийского кинематографа. В ее рамках пройдут не только кинопоказы, но и деловые сессии, встречи с создателями картин.
Отмечается, что выбор Сербии для старта новой серии показов не случаен. На первой церемонии награждения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в ноябре 2025 года сербский режиссер Горан Радованович был удостоен награды в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Лесной царь». Награду ему вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Международная программа показов организована Российским фондом культуры совместно с РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Программа показов, площадки и расписание будут объявлены дополнительно.
Показы также состоятся в ЮАР, Китае, КНДР, Абхазии, Венгрии, Италии и Франции. Зрителям представят подборку фильмов, созданных кинематографистами России, Китая, Сербии, ЮАР, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Белоруссии, Венесуэлы, Индонезии и других стран. Так, в программу международных показов вошли «Двое в одной жизни, не считая собаки» (реж. Андрей Зайцев), «Против течения» (реж. Сюй Чжэн), «Лесной царь» (реж. Горан Радованович), «Старый праведный блюз» (реж. Мунира Саллис), «Потанцуйте с мамой!» (реж. Дастан Мадалбеков) и другие работы.
О премии
С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля 2025 года на сцене «Мастерской “12” Никиты Михалкова», а 27 ноября состоялась первая церемония вручения.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером. Всего в конкурсе предусмотрено 12 номинаций. Оценивает картины экспертный совет, в который входят ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой.
Победители были награждены на первой церемонии вручения не только статуэткой «Бриллиантовая бабочка». Обладатель награды в номинации «Лучший фильм» также получил якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $1 млн. Победители в остальных номинациях, кроме статуэтки, получили якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $250 тыс. каждый.