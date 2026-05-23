Помощник Мэттью Перри, обвиняемый в его смерти, сделал неожиданное признание

Ассистент Мэттью Перри заявил, что не мог отказать ему в просьбе о наркотиках
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Legion-Media.ru

Ассистент Мэттью Перри заявил в суде, что просто не мог отказать актеру, когда тот требовал у него сильнодействующие препараты. Слова Кеннета Ивамасы, проходящего фигурантом по делу о гибели звезды «Друзей», публикует Daily Mail.

По версии следствия, Ивамаса долгое время имел доступ к опасным лекарствам и регулярно передавал их своему боссу. На слушаниях он объяснил, что знал Перри как человека с очень непростой судьбой и постоянно разрывался между чувством долга и страхом навредить.

«Он был моим работодателем много лет. Я знал его как человека с непростой судьбой, боролся с чувством долга и страхом навредить. Но когда он просил, я не мог ему отказать — в его голосе была такая настоятельность, что противостоять было почти невозможно», — заявил Ивамаса.

Прокуратура вменила помощнику причинение смерти по неосторожности. Сыщики полагают, что именно эти поставки усугубили состояние артиста и стали роковыми. Защита настаивает на том, что Ивамаса сам оказался под колоссальным психологическим давлением со стороны знаменитости, годами боровшейся с зависимостью.

Напомним, Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года. Тело 54-летнего актера нашли в джакузи в его собственном доме.