Режиссер Щегольков объяснил выбор Никиты Кологривого на роль Юрия Хоя

Фильм посвятят последним трем дням жизни Хоя, когда он возвращается в Воронеж
Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Владимир Щегольков объяснил выбор актера Никиты Кологривого на роль байопика про лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Щеголькова, артиста выбрали по внутреннему духу.

«Знаете, он настолько сильно иногда погружается в роль, что становится даже как-то не по себе… Кстати, наша команда осознанно отказалась от специфического воронежского “гэканья”, но от мелодики речи Хоя — нет», — рассказал он.

Автор признался, что артист перед дублями сидит в наушниках, слушает, как говорит Хой, и старается уловить его тембр и характер.

Фильм посвятят последним трем дням жизни Хоя, когда он возвращается в Воронеж. В повествовании будут и флешбэки, раскрывающие ключевые, поворотные моменты жизни артиста. Главной песней картины станет хит «Сектора Газа» — «Пора домой».