В «Зарядье» откроют выставку к 90-летию Станислава Говорухина

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Выставочный проект «Вертикаль жизни Станислава Говорухина», посвященный 90-летию со дня рождения режиссера, откроется 19 июня в павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Человек жив, пока живет память о нем. Станислав Сергеевич — патриот нашей Родины, и имя его должно жить. Мы должны передать его наследие тем, кто придет на смену нам», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на портале.
В экспозиции представят картины режиссера, личные вещи, фотографии со съемок, а также воссозданные с помощью мультимедийных технологий эпизоды съемочного процесса. Кроме того, посетители смогут увидеть интерьер кабинета Говорухина на «Мосфильме», который будет показан впервые.
Пространство выставки выстроят как путешествие по ключевым этапам творчества режиссера. Отдельные зоны посвятят фильмам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Пассажирка» и «Конец прекрасной эпохи».
В рамках проекта также запланированы мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству, встречи с кинокритиками, сценаристами и артистами театра и кино. В специальном кинотеатре выставки будут показывать фильмы Говорухина, в том числе «Ворошиловский стрелок», «Артистка» и «Не хлебом единым».