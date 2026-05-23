Дарья Мороз рассказала, как решает конфликты с 15‐летней дочерью

42‑летняя Дарья Мороз поделилась подходом к воспитанию дочери Анны в период подростковых конфликтов. В шоу «Ваша Наташа» артистка призналась, что в моменты острых разногласий предлагает дочери пожить у отца — режиссера Константина Богомолова.
«Я иногда, поскольку она все‑таки живет со мной, в моменты острых, так скажем, терок, могу ей сказать: “Слушай, если тебе прямо радикально не нравится, как я себя веду, тебя что‑то не устраивает, пожалуйста, ты можешь пожить у папы и разобраться в своих чувствах. Папа тебя всегда примет. У тебя есть куда поехать и немножко остудить пыл”», — объяснила Мороз.
Дарья и Константин Богомолов расстались семь лет назад, но сохранили хорошие отношения ради дочери. Режиссер активно участвует в воспитании школьницы. По словам Дарьи, Богомолов часто звонит Анне после их ссор, чтобы поговорить и мягко разрешить конфликт.