Энн Хэтэуэй украсила обложку специального летнего номера журнала ELLE. Выпуск приурочили к премьере нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Масштабный фотопроект собрал вместе главных актрис картины. Свои сольные обложки также получили Зендая, Шарлиз Терон и Люпита Нионго.
43-летняя Хэтэуэй, которая сыграла Пенелопу, олицетворяет на снимках стихию воды. На одном из кадров актрису запечатлели сквозь мокрое стекло с каплями дождя. Для съемки звезда надела эффектное платье от Stella McCartney с объемной бирюзовой бахромой. Образ дополнили бриллиантовые серьги от Bulgari.
Автором концептуальной фотосессии выступил фотограф Норман Джин Рой. За стиль отвечал известный стилист Лоу Роуч.
Премьера фильма «Одиссея» должна состояться в июле 2026 года.