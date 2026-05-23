Бондарчук: кинотеатры никуда не исчезнут, несмотря на обилие контента в смартфонах

«Если говорить про кинотеатры — они, я уверен, останутся. Потому что это немножко другой вид смотрения и времяпровождения. Это связано с семейным показом, это поход в кино в выходные дни с ребенком. Это возможность получить ощущение от экрана, которые ты не получишь ни от телефона, ни от домашнего компьютера. Большое кино, кинотеатры никуда не уйдут из нашей жизни», — сказал Бондарчук.