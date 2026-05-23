Бондарчук: кинотеатры никуда не исчезнут, несмотря на обилие контента в смартфонах

УЛАН-УДЭ, 23 мая. /ТАСС/. Кинотеатры не исчезнут полностью, несмотря на обилие мобильного контента, так как телефоны и компьютеры не могут дать зрителю те ощущения, которые он испытывает при просмотре фильма на большом экране. Таким мнением поделился с гостями и участниками Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу», который проходит в Улан-Удэ, режиссер, продюсер Федор Бондарчук.
«Если говорить про кинотеатры — они, я уверен, останутся. Потому что это немножко другой вид смотрения и времяпровождения. Это связано с семейным показом, это поход в кино в выходные дни с ребенком. Это возможность получить ощущение от экрана, которые ты не получишь ни от телефона, ни от домашнего компьютера. Большое кино, кинотеатры никуда не уйдут из нашей жизни», — сказал Бондарчук.
Он отметил, что сейчас кино показывают с помощью суперлазерных проекторов с невероятным качеством изображения, а также развивается звук. «Все это сводится к тому, чтобы стереть грань между аудиторией и зрительным залом, — добавил режиссер. — Мы по-прежнему рассказываем истории, увлекаем вас ими».
Кинотеатры в России
Бондарчук отметил, что в России не более 3 тыс. кинотеатров. «У нас как было от 2,5 тыс. до 3 тыс. экранов, так в последние 15−20 лет они и остаются, плюс-минус 500 экранов, — сказал он. — Если я расписываю картину на 2 тыс. экранов, это хорошо, это супермаксимальная роспись».
Продюсер упомянул о развитии кинотеатров в Китае, где они «как грибы растут». Там строятся целые мультиплексы и мегаплексы. «Мы бьемся с большими индустриями — с китайской с недавних пор, но она очень сложная, она вся квотированная и сильно национальная».
Преимущество России — качество кинопроизводства, подчеркнул Бондарчук. «Кино — высокотехнологичная и высокозатратная индустрия, но при этом качество зрительских картин за последние годы очень выросло. Операторская школа у нас на мировом уровне, с технологической точки зрения мы на хорошем уровне, а дальше уже возникают вопросы сценариев, смыслов, идей», — добавил он.
Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» проходит