Дон Гаммер, бывший муж Мэрил Стрип, впервые высказался о слухах вокруг ее новых отношений. Поводом стали сообщения о романе актрисы с Мартином Шортом. Хотя пара рассталась много лет назад, пресса пристально следит за реакцией экс-супруга — ведь они прожили вместе 45 лет.
«Она всегда умела идти вперед с достоинством и внутренней силой. Я рад, что она не боится открывать новые главы своей жизни. Мы давно не вместе, но я по-прежнему отношусь к ней с глубоким уважением и благодарностью за все, что было», — приводит слова Гаммера Page Six.
Инсайдеры из окружения пары отмечают: после развода бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они видятся редко, но не забывают поздравлять друг друга с важными датами. Как рассказал источник, Гаммер узнал о новом романе Стрип из СМИ, но эта новость не стала для него неожиданностью.
Слухи о личной жизни Мэрил Стрип вспыхнули на прошлой неделе. Папарацци сняли актрису на ужине с театральным режиссером в ресторане Нью-Йорка. Пара держалась сдержанно, но часто обменивалась улыбками и теплыми взглядами. По данным инсайдеров, их связывают не только рабочие проекты.