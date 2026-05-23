Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший муж Мэрил Стрип впервые прокомментировал слухи о ее романе

После развода бывшие супруги сохранили теплые отношения.
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Дон Гаммер, бывший муж Мэрил Стрип, впервые высказался о слухах вокруг ее новых отношений. Поводом стали сообщения о романе актрисы с Мартином Шортом. Хотя пара рассталась много лет назад, пресса пристально следит за реакцией экс-супруга — ведь они прожили вместе 45 лет.

«Она всегда умела идти вперед с достоинством и внутренней силой. Я рад, что она не боится открывать новые главы своей жизни. Мы давно не вместе, но я по-прежнему отношусь к ней с глубоким уважением и благодарностью за все, что было», — приводит слова Гаммера Page Six.

Инсайдеры из окружения пары отмечают: после развода бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они видятся редко, но не забывают поздравлять друг друга с важными датами. Как рассказал источник, Гаммер узнал о новом романе Стрип из СМИ, но эта новость не стала для него неожиданностью.

Слухи о личной жизни Мэрил Стрип вспыхнули на прошлой неделе. Папарацци сняли актрису на ужине с театральным режиссером в ресторане Нью-Йорка. Пара держалась сдержанно, но часто обменивалась улыбками и теплыми взглядами. По данным инсайдеров, их связывают не только рабочие проекты.