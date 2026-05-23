МИД РФ назвал участие России в биеннале прорывом на фоне антироссийской истерии

Брюссельские и итальянские русофобы при активном участии местных украинских радикалов и релокантов-экстремистов пытались не допустить открытия экспозиции в рамках предпоказа, указали в российском дипведомстве
Венеция
Венеция

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Участие российской делегации в Венецианской биеннале стало настоящим прорывом на фоне бушующей в Европе антироссийской истерии. Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ.

«На фоне бушующей в Европе антироссийской истерии, попыток “отмены” российской культуры да и просто всего русского может стать настоящим прорывом и стало участие России, пусть и в ограниченном формате, в 61-й Венецианской биеннале», — отметили в сообщении.

В МИД РФ указали, что брюссельские и итальянские русофобы при активном участии местных украинских радикалов и релокантов-экстремистов пытались не допустить открытия российской экспозиции в рамках предпоказа.

«В адрес членов нашей делегации поступали открытые угрозы, существовала реальная опасность жестких провокаций, а на организаторов фестиваля оказывалось беспрецедентное давление с целью любой ценой не допустить возвращения российского современного искусства в Венецию. Дирекция Биеннале проявила изрядное мужество и хладнокровие, отстаивая автономность своей организации, отказавшись подчинять искусство сиюминутной политической конъюнктуре», — констатировали на Смоленской площади.

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ

Как подчеркнули в МИД РФ, искусственно созданный ажиотаж вокруг российского участия в биеннале «сослужил плохую службу антироссийским силам».

«Их яростные атаки привели к обратному результату, привлекли к этой теме внимание как местной, так и мировой общественности. Мобилизовались конструктивно мыслящие итальянские культурные и интеллектуальные круги, не только решительно поддержавшие руководство Биеннале и деполитизированный подход к искусству, но и обратившие свой взгляд как на деградацию двусторонних российско-итальянских отношений, так и на ситуацию в сфере безопасности в Европе в контексте украинского кризиса», — указали в министерстве.

В дипведомстве отметили, что российские участники биеннале представили блестящую экспозицию, ставшей «гвоздем программы» предпоказа, что было признано даже оппонентами.

«Огромная заслуга в этом и лично комиссара российской экспозиции Анастасии Карнеевой, которая в столь непростой, наэлектризованной обстановке приложила огромные усилия для обеспечения этого резонансного успеха российской культуры и искусства. Признательны и итальянским властям, прислушавшимся к нашим обращениям и принявшим все необходимые меры для обеспечения безопасности российской делегации и экспозиции», — добавили в МИД РФ.