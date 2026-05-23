60-летняя Брук Шилдс рассказала о коротком романе с Джоном Кеннеди-младшим, который произошел почти 40 лет назад — в конце 1980-х. Они познакомились во время катания на лыжах в Аспене. Актриса подчеркнула, что их отношения «не перешли в физическую плоскость».
«У меня не было истории любви — у меня была сумасшедшая, сумасшедшая влюбленность. <...> Мы встречались, но я с ним не спала, так что не знаю, считается ли это… Он был очень мил со мной», — рассказала актриса в шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном».
Подробнее об этом эпизоде Шилдс рассказывала в 2023 году. По словам актрисы, Кеннеди ее поцеловал — и это был «лучший поцелуй в ее жизни». В тот момент Шилдс, по ее словам, «замерла» — настолько дорога ей была эта связь. Она боялась, что, если перейдет черту, ее чувства могут оказаться невзаимными.
Роман завершился неожиданно. После совместного вечера в кругу семьи Кеннеди они отправились в лыжное шале, где произошел тот самый поцелуй. Затем Джон не помог ей, когда она застряла на склоне, а позже не вызвал такси до дома — поступок, который Шилдс назвала «менее чем рыцарским». На следующий день они снова встретились на склоне, но Кеннеди с ней не заговорил.