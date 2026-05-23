Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брук Шилдс призналась, что у нее был роман с Джоном Кеннеди-младшим в конце 80-х

Актриса и политик познакомились во время катания на лыжах в Аспене
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брук Шилдс
Брук ШилдсИсточник: Legion-Media.ru

60-летняя Брук Шилдс рассказала о коротком романе с Джоном Кеннеди-младшим, который произошел почти 40 лет назад — в конце 1980-х. Они познакомились во время катания на лыжах в Аспене. Актриса подчеркнула, что их отношения «не перешли в физическую плоскость».

«У меня не было истории любви — у меня была сумасшедшая, сумасшедшая влюбленность. <...> Мы встречались, но я с ним не спала, так что не знаю, считается ли это… Он был очень мил со мной», — рассказала актриса в шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном».

Подробнее об этом эпизоде Шилдс рассказывала в 2023 году. По словам актрисы, Кеннеди ее поцеловал — и это был «лучший поцелуй в ее жизни». В тот момент Шилдс, по ее словам, «замерла» — настолько дорога ей была эта связь. Она боялась, что, если перейдет черту, ее чувства могут оказаться невзаимными.

Роман завершился неожиданно. После совместного вечера в кругу семьи Кеннеди они отправились в лыжное шале, где произошел тот самый поцелуй. Затем Джон не помог ей, когда она застряла на склоне, а позже не вызвал такси до дома — поступок, который Шилдс назвала «менее чем рыцарским». На следующий день они снова встретились на склоне, но Кеннеди с ней не заговорил.