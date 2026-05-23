Зендая раскрыла подробности совместных съемок с Томом Холландом

Зендая поделилась редкими подробностями съемочного процесса со своим коллегой по фильмам и возлюбленным в реальной жизни Томом Холландом. В этом году на экраны выйдут сразу две совместные картины актеров — четвертая часть франшизы Marvel «Человек-паук: Новый день» и масштабная экранизация «Одиссеи» от режиссера Кристофера Нолана.
«Я чуть не расплакалась от гордости! А "Человек-паук" — просто мечта: я каждый день хожу на работу со своим лучшим другом, с человеком, которого я люблю. Мы приводим на работу своих собак, это как семейный праздник. Мы выросли на этих фильмах! Это как возвращаться домой», — рассказала актриса в свежем выпуске журнала Elle.
Зендая и Том познакомились в 2016 году на пробах к фильму «Человек-паук: Возвращение домой». Встречаться они начали в 2017 году, а официально подтвердили свои отношения широкой публике в 2021 году.