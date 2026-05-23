Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая раскрыла подробности совместных съемок с Томом Холландом

В этом году на экраны выйдут сразу две совместные картины актеров

Зендая поделилась редкими подробностями съемочного процесса со своим коллегой по фильмам и возлюбленным в реальной жизни Томом Холландом. В этом году на экраны выйдут сразу две совместные картины актеров — четвертая часть франшизы Marvel «Человек-паук: Новый день» и масштабная экранизация «Одиссеи» от режиссера Кристофера Нолана.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

«Я чуть не расплакалась от гордости! А "Человек-паук" — просто мечта: я каждый день хожу на работу со своим лучшим другом, с человеком, которого я люблю. Мы приводим на работу своих собак, это как семейный праздник. Мы выросли на этих фильмах! Это как возвращаться домой», — рассказала актриса в свежем выпуске журнала Elle.

Зендая и Том познакомились в 2016 году на пробах к фильму «Человек-паук: Возвращение домой». Встречаться они начали в 2017 году, а официально подтвердили свои отношения широкой публике в 2021 году.