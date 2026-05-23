Путин отметил вклад кинофорума «Золотой витязь» в семейные ценности

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXXV Международного кинофорума «Золотой витязь» с новым сезоном и отметил вклад мероприятия в укреплении семейных ценностей и традиций патриотизма.
Форум проходит проходит в городе-герое Севастополе.
«На протяжении многих лет ваш форум объединяет своими благородными целями талантливых режиссеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры из России и зарубежных стран. Привлекая заинтересованное внимание знатоков и любителей киноискусства, он по праву славится богатой палитрой представленных творческих работ и особой, вдохновляющей атмосферой, служит продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных, семейных ценностей, традиций патриотизма и гражданственности», — сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства также выразил уверенность в том, что мероприятие станет большим, запоминающимся праздником для севастопольцев и гостей города, оставит самые добрые, незабываемые впечатления.
«Желаю вам успехов и всего наилучшего», — добавил Путин.