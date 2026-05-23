Актер Брюс Дерн, известный по роли почти слепого владельца ранчо в фильме «Однажды… в Голливуде», поделился историей о том, как Квентин Тарантино устроил разнос Брэду Питту прямо на съемочной площадке. Об этом артист рассказал в интервью People.
По словам Дерна, инцидент случился во время работы над сценой, в которой каскадер Клифф Бут (Питт) приезжает на ранчо, чтобы навестить его персонажа. Пожилой герой с трудом узнает гостя. Внезапно Питт решил прервать дубль, и это мгновенно вызвало гневную реакцию режиссера.
«Выражение лица Квентина… Оно было невероятно серьезным. Он сказал: "Брэд, что ты только что сделал?", и Питт ответил: "Ну, я остановил съемку". А Квентин ему: "Больше никогда в жизни не останавливай съемку, иначе ты закончишь в этом бизнесе. Это моя зона ответственности. Не вмешивайся"», — вспоминает актер.
Картина «Однажды… в Голливуде» стала третьим совместным проектом Дерна и Тарантино. Ранее актер снимался у режиссера в лентах «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». За роль Клиффа Бута Брэд Питт получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».