Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях, а не только у сценаристов

По словам режиссера, сценаристы чаще оказываются в центре внимания при обсуждении проблем кинопроизводства, поскольку именно с них начинается работа над фильмом
Андрей Золотарев

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Проблемы в российской киноиндустрии существуют не только среди сценаристов, но и в других кинопрофессиях. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сценарист и режиссер Андрей Золотарев.

«Проблема в сценаристах существует, но не больше, чем в любой другой кинопрофессии», — сказал Золотарев.

По его словам, сценаристы чаще оказываются в центре внимания при обсуждении проблем кинопроизводства, поскольку именно с них начинается работа над фильмом. «Все говорят, что проблема в сценаристах не потому, что именно сценаристов мало хороших, а потому, что с них начинается. Сценарист — это первый, кто начинает делать кино. И если что-то развалилось на сценаристе, то все говорят: “понятно, проблема сценариста”, — отметил он.

Золотарев подчеркнул, что неудачи кинопроектов не всегда связаны исключительно со сценарием. «Кто знает, возможно, если бы работа дошла до следующего этапа, проблемы возникли бы уже у художника-постановщика. Но проект начинает разваливаться раньше, поэтому создается впечатление, что причина именно в сценаристах. Это как с недостроенным зданием, если стройка остановилась на фундаменте, все говорят, что проблема в фундаменте, хотя причины могут быть гораздо шире», — объяснил он.