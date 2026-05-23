Майли Сайрус получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Теперь имя звезды сериала «Ханна Монтана» навсегда вписано в историю Голливудского бульвара

Майли Сайрус получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония открытия прошла в Лос-Анджелесе. Теперь имя звезды сериала «Ханна Монтана» навсегда вписано в историю Голливудского бульвара.

Майли СайрусИсточник: Legion-Media.ru

Во время выступления певица призналась, что в детстве гуляла по этому же бульвару с отцом. Тогда она даже не думала, что однажды окажется в одном ряду с легендами индустрии.

«Эта звезда — результат преданности. Это не трофей, за которым можно гоняться. Для меня важнее то, что останется после меня и сможет вдохновлять будущие поколения», — заявила Сайрус.

Она также поблагодарила поклонников, семью и своего жениха — музыканта Макса Морандо. Он присутствовал на церемонии лично.

Поддержать Майли пришли Аня Тейлор-Джой и Донателла Версаче. Тейлор-Джой назвала артистку человеком, который «ломал правила и создавал свои». Версаче, в свою очередь, отметила, что Сайрус «сияет силой, любовью и преданностью».

В феврале 2026 года Майли Сайрус подтвердила, что вернется к культовой роли Ханны Монтаны. Спецвыпуск будет снят в формате студийной записи.