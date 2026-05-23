Пенелопа Крус впервые за семь лет посетила Каннский кинофестиваль

Пенелопа Крус впервые за семь лет посетила 79-й международный Каннский кинофестиваль. Звезда представила новую драму с элементами мюзикла «Черный шар», в которой исполнила одну из главных ролей.
Для этого долгожданного выхода актриса выбрала эффектный наряд от своего любимого модного дома Chanel. Она блистала в элегантном черном платье на одно плечо. Дерзкий высокий разрез от бедра выигрышно подчеркнул ее фигуру, а финальным штрихом образа стали классические туфли-лодочки на шпильке.
После показа картины «Черный шар» зал взорвался оглушительными аплодисментами. Драма, вдохновленная неоконченной пьесой Федерико Гарсиа Лорки, сорвала на фестивале грандиозные 20-минутные овации. Создатели фильма со сцены выступили с трогательной эмоциональной речью, посвященной борьбе за права человека, а критики уже называют проект одним из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь».