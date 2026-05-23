Калягин заявил о завершении кинокарьеры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин больше не будет сниматься в кино. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент… Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал», — ответил Калягин на вопрос агентства, ждать ли зрителям его появления на экране.
Об актере
Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и работал фельдшером на скорой помощи. Затем поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Начал карьеру артиста в Театре на Таганке, работал в Театре имени М. Н. Ермоловой. По приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позднее вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет.
В кино снимался с 1967 года. Играл в фильмах многих известных российских режиссеров и широко известен зрителям по своим киноработам, в том числе по роли Бабс Баберлея в картине «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».