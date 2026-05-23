Бондарчук: «вертикальные» двухминутные кинодрамы завоевывают молодых зрителей

УЛАН-УДЭ, 23 мая. /ТАСС/. Микродрамы — вертикальные двухминутные кинодрамы — становятся все более популярными среди российской молодежи, киноиндустрия вынуждена подстраиваться под запросы молодого поколения. Об этом рассказал на Международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в Улан-Удэ режиссер, продюсер Федор Бондарчук.
«Вертикальные кинодрамы завоевывают сердца и умы молодой аудитории. Как продюсер я вынужден принимать, изучать и работать над этим, так как [микродрамы] пользуются невероятной популярностью у юного, молодого зрителя. Не говорить об этом невозможно, потому что весь мир сидит в вертикалках, скроллит, нет времени и усилий посмотреть полтора часа экранного времени — не охота. При этом законы [при производстве микродрам] те же самые: в двух минутах ты должен рассказать о событии, трехактное произведение», — отметил Бондарчук.
Он добавил, что как кинематографист вертикальный формат не любит, но вынужден принимать.
«Формат 2.35:1 — формат нашего экрана — мне понятен, я окончил художественную школу, у меня свое понятие, как должно выглядеть кино, поэтому вертикальный формат изображения мне сложно воспринимать. Так же, как и двухминутные серии, — пояснил Бондарчук. — Но как продюсер я с этим работаю и повсеместно ищу молодых людей, кто занимается этим достаточно новым для страны жанром. Впереди планеты всей китайцы и американцы, но у нас молодежь уже скроллит микродрамы».
Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» проходит