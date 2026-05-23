Ника Здорик посетила открытие 13-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Кино Mail пообщался с актрисой за кулисами и уточнил, стоит ли поклонникам ждать третьего сезона сериала «Ландыши», в котором она сыграла главную роль.
«Мы пока ничего не знаем», — лаконично ответила звезда.
Накануне, выйдя на сцену премии АПКиТ 2026, 25-летняя актриса расчувствовалась. Проект «Ландыши. Такая нежная любовь» был признан лучшим онлайн-сериалом по итогам 2025 года. Здорик рассказала Кино Mail, почему не смогла сдержать слез, получая награду.
«Потому что это очень серьезная награда. Она показывает, что в индустрии не только деньги все решают, но остались еще и те, для кого важны люди. Номинация и победа “Ландышей” — тому показатель. Наше кино не про индустрию — оно про людей. Следовательно, я отдала и подарила эту награду со сцены людям. Так что большое им спасибо», — заявила артистка.
Напомним, первый сезон под названием «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года. Ника Здорик сыграла богатую девушку Катю Орлову, которая влюбляется в простого парня Алексея Данилина (Сергей Городничий). Однако он отправляется на СВО и пропадает без вести.
Сериал стал популярным и по многочисленным просьбам поклонников получил продолжение. Во второй части Катя Орлова продолжает поиски своего любимого.
Ранее Ника Здорик исполнила песню из «Ландышей» на открытии кинофестиваля в Чите.