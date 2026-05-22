Бруклин Бекхэм поддержал Николу Пельтц на показе ее нового фильма «Прима»

Бруклин Бекхэм поддержал свою жену Николу на показе ее нового фильма, инди-драмы «Прима». 31-летняя актриса поделилась в блоге яркими моментами мероприятия, которое организовали друзья ее отца-миллиардера Нельсона из банковской сферы.
В посте Никола Пельтц написала: «Большое спасибо нашим друзьям Доминику Нгу и Линде Мэй за прекрасный и камерный показ фильма "Прима". Ваша поддержка независимого кино так вдохновляет, мы бесконечно вам благодарны! Еще раз спасибо за вечер, который я никогда не забуду».
Пельтц сняла инди-картину «Прима», в которой она играет Марго, преданную своему делу прима-балерину, вынужденную принимать судьбоносные решения. Официальная дата выхода пока не объявлена.