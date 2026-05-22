Энн Хэтэуэй нарушила молчание по поводу слухов о подтяжке лица

43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada», Энн Хэтэуэй, нарушила молчание по поводу пластических операций, которые ей то и дело приписывают.
В новом интервью Elle она рассказала, почему решила развеять слухи. Ранее 43-летняя звезда опубликовала в своих соцсетях видео с визуально омолаживающим лайфхаком: ее стилист по волосам заплел на висках артистки две тонкие косы и закрепил их на затылке, что создало эффект подтяжки лица.
«Сейчас такое время, когда люди с большой уверенностью принимают за факт то, что, по их мнению, является таковым, и иногда их мнение оказывается верным, а иногда — нет. Спекуляции на эту тему стали настолько громкими, что у тебя возникает потребность просто рассказать свою правду. И я, наверное, всегда буду задаваться вопросом: "Стоило ли мне это публиковать? Может, стоило просто продолжать делать то, что приносит мне радость и придает уверенности на красной ковровой дорожке?" Но мне показалось, что эти разговоры меня сильно отвлекает. Нет, я не принимала никаких радикальных медицинских решений. Это всего лишь две косы. И кстати, во всей этой истории есть еще кое-что: возможно, когда-нибудь я все-таки сделаю подтяжку лица».
Обладательница «Оскара» рассказала о том, как реагировала на критику в начале своей карьеры: «Я была очень напугана, и, думаю, этот страх заставлял меня быть строгой с самой собой. Меня бросает в дрожь от мысли, что я могла быть жестока с другими людьми, в то время как была жестока с собой. Меня тошнит от одной мысли об этом».
