Максим Аверин накануне провел церемонию открытия 13-го Забайкальскного международного кинофестиваля в Чите. 22 мая у артиста в этом же городе состоялся моноспектакль «Максим Аверин. Расправь крылья».
Кино Mail удалось побывать на репетиции и поговорить с актером перед выходом на сцену. У Аверина, как известно, плотный график — он играет в театре, снимается в кино, гастролирует по стране со своими постановками. В беседе с Кино Mail звезда «Склифосовского» рассказал, как любит проводить свободное время.
«У меня все очень хорошо с графиком. Я встаю рано — в 6 утра. Потом у меня репетиции, и это меня очень реанимирует», — отметил актер.
Он признался, что обожает читать книги, слушать музыку, изучать литературу и искусство, любоваться живописью, а также посещать театры и смотреть кино, В последнее время народный артист России много читает.
«Сейчас я читаю Шукшина, в огромном количестве читаю Василия Макаровича, потому что будет дипломный спектакль со студентами по рассказам Шукшина. Сейчас читаю его роман “Я пришел дать вам волю”. Несколько книг параллельно читаю. Еще недавно читал Гузель Яхину “Эйзен” про Сергея Эйзенштейна, потому что личность этого кинорежиссера для меня очень интересна. Вообще, я очень люблю биографии читать», — высказался артист.
Он добавил, что полжизни потратил на то, чтобы заявить о себе. Аверин уверен, что это нормально, ведь каждый человек в молодости хочет чего-то добиться. Однако со временем его отношение к такой «гонке» изменилось.
«Наверняка в молодости это свойственно, чтобы тебя узнали, чтобы ты смог прозвучать, чтобы тебя могли заметить режиссеры. Сейчас я прихожу к такому замечательному возрасту, когда мне не надо ничего доказывать. Доказываю я теперь только себе каждое утро. Мне еще есть что сказать, есть с чем выйти к своему зрителю», — заключил артист.
Ранее стало известно, что Максим Аверин похудел на 20 килограммов ради роли.