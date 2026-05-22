Эксперты: российское нравственное кино поможет наладить международный диалог

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Российское кино, отвечающее высоким стандартам нравственности, может стать новым инструментом для выстраивания диалога между странами, так как мировое сообщество устало от агрессии, и ему требуется возвращение к человеческому разговору. Такое мнение выразили в резолюции участники конференции «Сохранение традиций и духовно-нравственных ценностей в кинематографе», прошедшей в преддверии XXXV Международного кинофорума «Золотой витязь».
«Современный зритель невероятно устал от агрессии, цинизма и расчеловечивания, и задача духовного кинематографа сегодня — не морализаторство, а возвращение человеку достоинства, сострадания, глубины и надежды. Российское кино может стать языком диалога мира. Сегодня миру все больше не хватает языка человеческого разговора. Россия могла бы активнее развивать международные гуманитарные и кинематографические проекты, в которых культура становится пространством человеческого разговора и взаимопонимания между народами», — говорится в документе, который зачитал актер Тимофей Окроев.
Подчеркивается, что именно культура, кино и искусство способны вновь объединить людей, несмотря на политические, национальные и идеологические разногласия. Кроме того, появление качественных произведений поможет создавать будущее.
«Главный вопрос культурной политики — каким мы видим человека. Потому что кино всегда формирует не только вкусы, но и образ человека будущего. Человек как объект потребления или человек как личность, способная к любви, совести, жертве, преодолению и творчеству? Сегодня особенно важно поддерживать фильмы, в центре которых — человек, его нравственный выбор, совесть, любовь, ответственность, способность к состраданию и преодолению», — добавляется в резолюции.
О кинофоруме
С 22 по 30 мая 2026 года в Севастополе и Республике Крым при поддержке правительства Севастополя проходит юбилейный XXXV Международный кинофорум «Золотой витязь». Он объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека.
МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран мира: России, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (Приднестровья), США, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Польши, Индонезии, Италии, Тайваня.