Екатерина Волкова накануне прилетела в Читу, чтобы принять участие в 13-м Забайкальском международном кинофестивале. Перед церемонией открытия актриса пообщалась с журналистами и дала редкие комментарии о своей младшей дочери Александре.
Как стало известно Кино Mail, девушка планирует поступать на продюсерский факультет. По словам знаменитой мамы, она совершенно не хочет быть актрисой.
«Актрисой она категорически быть не хочет. Она говорит, что хочет зарабатывать деньги, и собирается поступать на продюсерский факультет. Я не думаю, что продюсерам легче в этой жизни, но, наверное, денег больше. Я не знаю. Во всяком случае это все равно творческая профессия. Хочется пожелать ей удачи. Я думаю, что если ребенок оказывается в среде, то может быть и случится, что она в кино захочет сняться, но пока категорическое нет», — призналась Волкова.
Она рассказала, что Александра решила сдавать ЕГЭ по литературе. Актриса изначально удивилась этому выбору, так как ранее редко видела младшую дочь с книгой в руках. По словам звезды «Скорой помощи», новое увлечение 17-летней девушки пошло ей на пользу.
«Моя дочь неожиданно выбрала сдавать литературу. Наверное, для дочери писателя это нормально, но до 11 класса ее редко можно было увидеть с книгой. Литература и ЕГЭ сподвигли ее читать книги, потому что деваться некуда. Знаете, я обнаружила огромную разницу до и после того, как она прочитала несколько книг. Она начала говорить по-другому, иначе формулировать речь. Я думаю, что это многое значит, если ребенок читает. Разница просто колоссальная», — заявила артистка.
Она добавила, что Александра будет поступать в пять творческих университетов, в которых есть продюсерские факультеты. Они рассматривают ГИТИС, ВГИК, Школу-студию МХАТ.
Напомним, Екатерина Волкова родила Александру от третьего мужа, писателя Эдуарда Лимонова. Они расстались, когда актриса была беременна дочерью. Также от писателя у нее есть 19-летний сын Богдан.
Кроме того, у Волковой есть взрослая дочь Валерия, рожденная в ее первом браке. Наследница подарила актрисе трех внуков — двух мальчиков и девочку. Однако в последнее время отношения матери и дочери непростые.