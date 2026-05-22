Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мэл Гибсон показал, каким будет Иисус в продолжении «Страстей Христовых»

Режиссер впервые представил исполнителя главной роли Яакко Охтонена в образе Христа
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мэл Гибсон
Мэл ГибсонИсточник: rollingstone.de

Мэл Гибсон показал кадр фильма «Страсти Христовы: Воскрешение. Часть 1» — продолжения знаменитых «Страстей Христовых», вышедших в 2004 году. Новая картина будет состоять из двух частей, а главную роль в ней исполнит финский актер Яакко Охтонен. Его в образе Иисуса режиссер показал публике впервые.

Как сообщает издание Variety, съемки библейской эпопеи прошли в Италии и завершились раньше запланированного срока. Гибсон также объявил о переносе премьеры: первую часть зрители увидят в мае 2027 года, вторую — годом позже, в мае 2028-го.

Кадр из фильма «Страсти Христовы: Воскрешение. Часть 1»
Кадр из фильма «Страсти Христовы: Воскрешение. Часть 1»

Режиссер тепло поблагодарил съемочную группу и назвал проект делом всей своей жизни. «Этот фильм — важная часть работы всей моей жизни... Для меня это больше, чем фильм. Это миссия, которую я несу уже более 20 лет, — рассказать то, что я считаю самой важной историей для человечества», — признался Гибсон.

Помимо Охтонена, в дилогии снялись Мариэла Гаррига в роли Марии Магдалины, а также Пьер Луиджи Пазино, Кася Смутняк, Риккардо Скамарчо и Руперт Эверетт.

Напомним, «Страсти Христовы» в свое время стали настоящим феноменом: при бюджете в 30 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате 610 миллионов.

Ранее стало известно, что Моника Беллуччи не появится в продолжении «Страстей Христовых».