Юлия Пересильд получила приз на кинофестивале в Макао

Актриса удостоилась «Золотого буревестника» за роль в фильме «Мужу привет»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Мужу привет»

На II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао приз «Золотой буревестник» за лучшую женскую роль получила российская актриса Юлия Пересильд. Награду ей принесла работа в картине «Мужу привет» режиссера Антона Маслова.

Сама актриса не смогла приехать на церемонию. Вскрыть конверт и назвать имя победительницы организаторы попросили пресс-секретаря генерального консульства РФ в Гонконге консула Екатерину Богучарскую.

«Российские актрисы неизменно остаются подлинными посланницами нашей культуры. Они несут в мир не только красоту и артистизм, но и глубокие ценности, формирующие облик России на международной сцене. Благодаря их таланту мировая аудитория открывает для себя богатство наших традиций, широту души и силу чувств, которыми славится российское искусство», — сказала Богучарская ТАСС.

Позже Юлия Пересильд отреагировала на победу в своем блоге: «Сегодня, конечно, международные награды — большая редкость и ценность. Спасибо!».

Фильм «Мужу привет» рассказывает о сотруднице ЗАГСа и оптимистке Катерине, муж которой впал в кому.

Ранее Юлия Пересильд трогательно поздравила дочь Анну с 17-летием.