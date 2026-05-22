На II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао приз «Золотой буревестник» за лучшую женскую роль получила российская актриса Юлия Пересильд. Награду ей принесла работа в картине «Мужу привет» режиссера Антона Маслова.
Сама актриса не смогла приехать на церемонию. Вскрыть конверт и назвать имя победительницы организаторы попросили пресс-секретаря генерального консульства РФ в Гонконге консула Екатерину Богучарскую.
«Российские актрисы неизменно остаются подлинными посланницами нашей культуры. Они несут в мир не только красоту и артистизм, но и глубокие ценности, формирующие облик России на международной сцене. Благодаря их таланту мировая аудитория открывает для себя богатство наших традиций, широту души и силу чувств, которыми славится российское искусство», — сказала Богучарская ТАСС.
Позже Юлия Пересильд отреагировала на победу в своем блоге: «Сегодня, конечно, международные награды — большая редкость и ценность. Спасибо!».
Фильм «Мужу привет» рассказывает о сотруднице ЗАГСа и оптимистке Катерине, муж которой впал в кому.
