Екатерина Климова приехала на выпускной к сыну Корнею. Торжество прошло в Ломоносовской школе, которую окончил подросток. Актриса появилась на празднике не одна — компанию ей составила подруга Татьяна Лютаева. Кадрами с мероприятия Климова поделилась в личном блоге.
«Дожили мы до этого момента. Нет слов, одни эмоции. Долгий путь. Впереди ЕГЭ, но все равно есть ощущение, что что-то глобальное уже сделано. Не верится, что у меня остался только один школьник», — призналась знаменитость.
Лютаева, которая приходится Корнею крестной матерью, подчеркнула, что не могла пропустить такое событие.
Напомним, Корней Петренко — сын Климовой и ее коллеги Игоря Петренко. Ранее подросток уже определился с вузом и выбрал, куда будет поступать после школы.
