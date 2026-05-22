Кинематографисты РФ не ожидали получить главный приз фестиваля в Макао

ГОНКОНГ, 22 мая. /ТАСС/. Победа российского фильма «Группа крови» (2025, режиссер Максим Бриус) на международном кинофестивале в Макао стала полной неожиданностью для его создателей. Об этом рассказала ТАСС генеральный продюсер и сооснователь снявшей этот фильм кинокомпании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
«Когда нас пригласили участвовать в кинофестивале в Макао, мы были удивлены! Казалось бы, это совсем не коммерческая история. И когда мы вошли короткий лист фестиваля, то решили приехать», — рассказала Юрченко. «Меня в Макао многое поразило. Прежде всего то, как фильм был здесь эмоционально воспринят. И, конечно, для нас явилось полной неожиданностью, что мы получили этот приз — главный приз фестиваля. Если такие фильмы трогают зрителей за рубежом, если мы получаем такие призы, то, я считаю, что это большая победа, причем не только наша, но и нашей страны. Ведь мы смогли донести до зрителя все то, что хотели сказать в этом фильме», — отметила собеседница агентства.
21 мая жюри II Asian Art Film Festival 2026 объявило о присуждении главного приза «Золотой буревестник» российской ленте. Генеральный продюсер отметила, что этот фильм можно назвать уникальным. «Этот фильм сделан на основе реальных документов. Мы использовали архивные документы, очень плотно работали с Центром сохранения исторической памяти. Поэтому это уникальный фильм. Его особенность и уникальность еще в том, что, в основном, снимались дети. Это 380 детей от 5 до 12 лет! И это зимние съемки, исторические костюмы. Даже в советское время было не так много фильмов, которые открыто показывали, что фашисты делали с нашими детьми. И фильм сам по себе, он хотя и тяжелый, но все равно с определенным светлым финалом», — сказала Юрченко.
Она добавила, что на деле все закончилось совсем не так, но фильму нужен был «какой-то светлый финал». Юрченко рассказала, что сегодняшние дети серьезно «приняли на себя» съемки, «искренне переживали все то, что им пришлось показывать в фильме». По ее убеждению, дети сегодня подчас не имеют полной информации об истории, и «поэтому такие фильмы важны». «Для нас весь этот фильм является настоящей победой», — указала собеседница агентства.
Золотые буревестники для России
Приз кинофорума — статуэтку «Золотой буревестник» — российским кинематографистам: генеральным продюсерам «Триикс медиа» Инессе Юрченко и Сергею Щеглову, а также шеф-редактору Екатерине Кирилловой по просьбе принимающей стороны вручил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
«Генеральное консульство активно взаимодействует с правительством Макао и поддерживает инициативы, направленные на укрепление связей России с этой частью Китая. Для нас очень важно, что такие фильмы, как “Группа крови”, номинируются и побеждают на международных фестивалях. Подобные картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Ведь передача этой памяти молодому поколению — наш общий долг перед теми, кто отдал жизнь за Родину», — сказал ТАСС Каргаполов.
«Россия и Китай вместе выступают против попыток переписать историю и решительно защищают подлинную правду о нашем прошлом. Такое сотрудничество укрепляет доверие и дружбу между нашими народами», — добавил глава российского диппредставительства. Он отметил, что на полях кинофорума встретился с президентом фестиваля Ян Цзяньхуа. Стороны обсудили взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества. «Ян Цзяньхуа выразил пожелание о более широком участии российских фильмов на фестивале, отметив готовность всесторонне поддерживать участие российских кинематографистов в ведущих отраслевых мероприятиях в КНР», — указал Каргаполов.
Приз «Золотой буревестник» получила также российская актриса Юлия Пересильд за женскую роль в фильме «Мужу привет» (2025, режиссер Антон Маслов). Актриса не смогла приехать в Макао. На церемонии вскрыть конверт и назвать имя актрисы-победительницы организаторы попросили пресс-секретаря генерального консульства РФ в Гонконге консула Екатерину Богучарскую. «Российские актрисы неизменно остаются подлинными посланницами нашей культуры. Они несут в мир не только красоту и артистизм, но и глубокие ценности, формирующие облик России на международной сцене. Благодаря их таланту мировая аудитория открывает для себя богатство наших традиций, широту души и силу чувств, которыми славится российское искусство», — сказала ТАСС Богучарская.
Фильм «Группа крови»
События картины «Группа крови» разворачиваются в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый детский приют. Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.
Фильм создан кинокомпанией «Триикс медиа» при поддержке Фонда кино, «Газпром-медиа холдинга», Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества и Движения первых.