Лупита Нионго, сыгравшая Елену Прекрасную у Нолана, никогда не слышала об «Одиссее»

Лупита Нионго, официально сыгравшая Елену Прекрасную в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана, дала интервью журналу Elle. В беседе она призналась, что никогда не слышала об «Одиссее» и «Илиаде» до того, как режиссер предложил ей роль и прислал сценарий.
«Когда мой агент сказал мне, что меня рассматривают на роль в “Одиссее”, я делала выбор практически вслепую. Мне дали сценарий, я прочитала его, сразу же согласилась на роль. Я исполняла некоторые диалоги в театральной школе, но не знала о древнегреческих первоисточниках.
Я буквально не знала, что такое «Одиссея». Помню, тогда я подумала: «Вау, я даже не знаю, что это». У меня был ускоренный курс ознакомления с историей, потому что я сразу же принялась читать оригинальные произведения Гомера. За знакомство с мифологией Древней Греции я могу поблагодарить именно этот фильм и Нолана", — поделилась Лупита Нионго.
Примечательно, что Лупита Нионго окончила Йельскую школу драмы, имея степень магистра изящных искусств, а также закончила Хэмпширский колледж со степенью бакалавра по специальности «Кино и театр». В рамках обоих учебных курсов проходят древнегреческую классику литературы.
«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет 17 июля этого года. Фильм станет самым дорогим в карьере режиссера.