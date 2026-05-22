Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Спин-офф «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет в мировой прокат 25 ноября

На Netflix «Приключения Клиффа Бута» с Брэдом Питтом выйдут 23 декабря
Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»
Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»

Онлайн-кинотеатр Netflix официально объявил в своих социальных сетях, что фильм «Приключения Клиффа Бута», который станет спин-оффом картины «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, выйдет в IMAX-кинотеатрах 25 ноября этого года в рамках двухнедельного глобального проката. Известно, что фильм займет экраны приквела «Хроник Нарнии», который перенесли на февраль 2027-го.

На Netflix «Приключения Клиффа Бута» с Брэдом Питтом выйдут 23 декабря. Таким образом, у фильма будет две свободные недели для оценки мирового ограниченного проката, который могут продлить в случае финансового успеха.

Режиссером «Приключений Клиффа Бута» стал Дэвид Финчер, который занял кресло Квентина Тарантино. Сам же Тарантино стал продюсером и автором сценария. Действия фильма развернутся через восемь лет после событий финала «Однажды в… Голливуде» и расскажут о постаревшем Клиффе Буте.