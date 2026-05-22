Спин-офф «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет в мировой прокат 25 ноября

Режиссером «Приключений Клиффа Бута» стал Дэвид Финчер, который занял кресло Квентина Тарантино. Сам же Тарантино стал продюсером и автором сценария. Действия фильма развернутся через восемь лет после событий финала «Однажды в… Голливуде» и расскажут о постаревшем Клиффе Буте.