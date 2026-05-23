«Вторая семья»
Детективный сериал режиссера Максима Кубринского вышел в 2023 году. В драме «Вторая семья» Антон Батырев сыграл одного из главных героев — руководителя УГРО города Дзержинска Вадима Торопова. Именно в его отдел «ссылают» следователя по особо важным делам Ольгу Крапивину в исполнении Карины Андоленко. Вместе героям предстоит вычислить и поймать банду неуловимых налетчиков.
Несмотря на первоначальную напряженность в отношениях, между персонажами Батырева и Андоленко постепенно возникает взаимная симпатия. Однако из-за подростковой психотравмы и тяжелого жизненного опыта следовательница не может по достоинству оценить чувства своего начальника. Главному герою предстоит преодолеть собственные страхи и решить непростую дилемму: как сохранить честь мундира и не потерять любовь.
«Дыхание»
Медицинская драма режиссера Романа Каримова «Дыхание», вышедшая в 2023 году, возвращает зрителей во времена пандемии. Фильм напоминает, в каких тяжелых условиях врачи боролись за жизни пациентов. Одним из таких героев становится персонаж Антона Батырева — бизнесмен и бывший врач Виктор Лихачев.
Рискуя собственной свободой и здоровьем, герой проникает в карантинную зону, чтобы помочь бывшим коллегам подготовить больницу к наплыву заболевших. Кроме того, ему необходимо как можно скорее разобраться в природе опасного вируса, ведь на кону жизнь самого близкого человека — его матери, которую сыграла Галина Сазонова. Вместе с ней в фильме также появились Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Вера Шпак и другие актеры.
«Тайны госпожи Кирсановой»
Одну из ключевых ролей Антон Батырев исполнил в многосерийном детективе «Тайны госпожи Кирсановой». Над проектом работали режиссеры Сергей Мезенцев, Виталий Бордачев и Алексей Колмогоров. Герой Батырева — дворянин Павел Бестужев — сбегает прямо из-под венца и становится причиной целой цепочки драматических событий.
Брошенная невеста Лариса Кирсанова в исполнении Ольги Лерман отправляется не в пансионат для благородных девиц, а на Балканы — работать сестрой милосердия во время Русско-турецкой войны. Вернувшись, она пытается выяснить причины исчезновения возлюбленного, доказать его невиновность и одновременно раскрывает несколько преступлений.
«Пятницкий»
Именно полицейская драма «Пятницкий» принесла Антону Батыреву широкую известность. И хотя актер и раньше привлекал внимание зрителей, именно спин-офф сериала «Глухарь» сделал его звездой криминальных драм. В проекте «Пятницкий» Батырев сыграл инспектора ППС Олега Терещенко.
Сериал рассказывает о работе одного из столичных отделений полиции под руководством подполковника Ирины Зиминой, роль которой исполнила Виктория Тарасова. Помимо служебных проблем, герои постоянно сталкиваются с личными конфликтами и непростыми отношениями внутри коллектива. В центре этих событий оказывается и персонаж Батырева.
«Швабра»
Раскрыть образ сотрудника уголовного розыска с неожиданной психологической стороны Антону Батыреву удалось в детективном сериале «Швабра» (2019) режиссера Тараса Дударя. Актер сыграл капитана полиции Николая Вершинина — эмпатичного, живого и принципиального человека с нестандартным подходом к расследованиям.
Помогать герою Батырева раскрывать преступления будет учительница математики Анна Швабрина в исполнении Александры Ребенок. Благодаря уникальному аналитическому мышлению она замечает закономерности там, где другие их не видят. В свою очередь Вершинин помогает ей справиться с тяжелыми переживаниями прошлого.
«Молот ведьм»
Фэнтези «Молот ведьм» (2024), вдохновленное славянским фольклором, создали режиссер Евгений Бедарев и сценарист Дмитрий Бедарев. Сюжет разворачивается в городе Калязине, где сбежавшая из-под стражи колдунья Хозяйка стихий начинает превращать жителей в сказочных существ — русалок и леших.
Остановить злодейку пытаются трое героев: кузнец Никита Добрынин, спортсмен Леха Попов и программист Илья Муромцев, роль которого исполнил Антон Батырев. Героям предстоит не только спасти город, но и отстоять право оставаться людьми.