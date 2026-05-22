После «Свадьбы в Малиновке» он продолжил совмещать съемки и сцену, но в 1972 году покинул Пушкинский театр и перешел в Театр-студию киноактера при «Ленфильме». Следующие 17 лет Гелий Сысоев провел на съемках, параллельно занимаясь озвучиванием иностранных фильмов. В конце 80-х актеру удалось вернуться в родной театр. В последующие десятилетия Гелий Сысоев продолжил появляться в кино, совмещая съемки с игрой на сцене. И, несмотря на 90-летний юбилей, завершать карьеру актер не собирается.