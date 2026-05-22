«Свадьба в Малиновке» спустя годы: как сложилась судьба актеров из зажигательной комедии

«Свадьба в Малиновке» — один из лучших образцов советского музыкального кино. Рассказываем, как сложилась дальнейшая жизнь актеров из популярной комедии
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
Почти 60 лет назад, в далеком 1967 году, на экраны советских кинотеатров вышла музыкальная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке». Красочная экранизация одноименной оперетты Бориса Александрова имела громадный успех. По итогам года она заняла второе место в прокате, лишь немного уступив «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая.

Успеху картины способствовали не только крепкий, обкатанный годами исходный материал, но и блестящая игра целой плеяды талантливых актеров. Для большинства из них фильм Тутышкина был далеко не первым, и решающим прорывом он не стал. Однако для каждого из них «Свадьба в Малиновке» осталась ярким эпизодом в карьере.

Владимир Самойлов

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
Роль командира отряда котовцев Назара Думы исполнил народный артист РСФСР Владимир Самойлов. Он уже был известным театральным актером, но на экране появлялся нечасто. Съемки в «Свадьбе в Малиновке» пришлись на период взлета его карьеры в кино, и в дальнейшем Самойлов вошел в число самых востребованных советских киноактеров.

За следующие три десятилетия он снялся почти в сотне фильмов, стал лауреатом двух Государственных премий, а также получил звание народного артиста СССР. Наиболее значительными работами Владимира Самойлова стали роли Павла Батарцева в производственной драме «Премия» и Василия Ивановича Базарова в фильме «Отцы и дети».

Григорий Абрикосов

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
Антагонистом Назара Думы выступает главарь бандитов Грициан Таврический. Атамана без золотого запаса сыграл Григорий Абрикосов. В те годы он был ведущим актером Театра имени Вахтангова, где служил вместе с отцом Андреем Абрикосовым. Тот также появился в «Свадьбе в Малиновке» в роли отца пана Грициана — кулака Балясного.

Роль Грициана Таврического стала самой заметной работой Григория Абрикосова в кино, хотя актер продолжал активно сниматься до середины 80-х. Через год после выхода «Свадьбы в Малиновке» он получил звание заслуженного артиста, а в 1984 году — народного артиста РСФСР. Также Абрикосов сохранил верность Театру имени Вахтангова, в котором служил до последних дней.

Михаил Водяной

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
Самым меметичным персонажем картины, безусловно, является адъютант атамана Грициана — Попандопуло. Роль бывшего одесского жулика исполнил артист оперетты Михаил Водяной. Ему уже приходилось играть Попандопуло на сцене Одесского театра музыкальной комедии, где его заметил Тутышкин и пригласил в свой фильм.

Михаил Водяной не слишком часто снимался в кино, которому предпочитал театральные подмостки. Кроме того, вскоре артист начал продвигаться по административной линии, став депутатом городского совета, а затем художественным руководителем родного театра.

Валентина Николаенко

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
Самой юной актрисой из основного состава стала Валентина Николаенко, сыгравшая Яринку. Первоначально эта роль должна была достаться Ларисе Голубкиной, но она отказалась, предпочтя работе у Тутышкина заграничную командировку.

На момент съемок Валентина Николаенко была отчисленной студенткой Ленинградского театрального института. Она снялась в эпизодической роли в фильме «Не забудь… станция Луговая», что являлось злостным нарушением устава института. После успеха «Свадьбы в Малиновке» Николаенко поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1971 году. Но крупных ролей ни в театре, ни в кино ей больше не доставалось.

Гелий Сысоев

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
Пастуха Андрейку, жениха Яринки, сыграл артист Пушкинского театра Гелий Сысоев. Первоначально он получил приглашение на роль артиллериста Яшки. Но в результате она досталась Михаилу Пуговкину, а Сысоеву Андрей Тутышкин предложил роль Андрейки. Правда, на тот момент Яринку должна была играть Голубкина, и, когда она отказалась от роли, режиссеру пришлось уговаривать Гелия Сысоева остаться в проекте.

После «Свадьбы в Малиновке» он продолжил совмещать съемки и сцену, но в 1972 году покинул Пушкинский театр и перешел в Театр-студию киноактера при «Ленфильме». Следующие 17 лет Гелий Сысоев провел на съемках, параллельно занимаясь озвучиванием иностранных фильмов. В конце 80-х актеру удалось вернуться в родной театр. В последующие десятилетия Гелий Сысоев продолжил появляться в кино, совмещая съемки с игрой на сцене. И, несмотря на 90-летний юбилей, завершать карьеру актер не собирается.