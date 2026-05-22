Почти 60 лет назад, в далеком 1967 году, на экраны советских кинотеатров вышла музыкальная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке». Красочная экранизация одноименной оперетты Бориса Александрова имела громадный успех. По итогам года она заняла второе место в прокате, лишь немного уступив «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая.
Успеху картины способствовали не только крепкий, обкатанный годами исходный материал, но и блестящая игра целой плеяды талантливых актеров. Для большинства из них фильм Тутышкина был далеко не первым, и решающим прорывом он не стал. Однако для каждого из них «Свадьба в Малиновке» осталась ярким эпизодом в карьере.
Владимир Самойлов
Роль командира отряда котовцев Назара Думы исполнил народный артист РСФСР Владимир Самойлов. Он уже был известным театральным актером, но на экране появлялся нечасто. Съемки в «Свадьбе в Малиновке» пришлись на период взлета его карьеры в кино, и в дальнейшем Самойлов вошел в число самых востребованных советских киноактеров.
За следующие три десятилетия он снялся почти в сотне фильмов, стал лауреатом двух Государственных премий, а также получил звание народного артиста СССР. Наиболее значительными работами Владимира Самойлова стали роли Павла Батарцева в производственной драме «Премия» и Василия Ивановича Базарова в фильме «Отцы и дети».
Григорий Абрикосов
Антагонистом Назара Думы выступает главарь бандитов Грициан Таврический. Атамана без золотого запаса сыграл Григорий Абрикосов. В те годы он был ведущим актером Театра имени Вахтангова, где служил вместе с отцом Андреем Абрикосовым. Тот также появился в «Свадьбе в Малиновке» в роли отца пана Грициана — кулака Балясного.
Роль Грициана Таврического стала самой заметной работой Григория Абрикосова в кино, хотя актер продолжал активно сниматься до середины 80-х. Через год после выхода «Свадьбы в Малиновке» он получил звание заслуженного артиста, а в 1984 году — народного артиста РСФСР. Также Абрикосов сохранил верность Театру имени Вахтангова, в котором служил до последних дней.
Михаил Водяной
Самым меметичным персонажем картины, безусловно, является адъютант атамана Грициана — Попандопуло. Роль бывшего одесского жулика исполнил артист оперетты Михаил Водяной. Ему уже приходилось играть Попандопуло на сцене Одесского театра музыкальной комедии, где его заметил Тутышкин и пригласил в свой фильм.
Михаил Водяной не слишком часто снимался в кино, которому предпочитал театральные подмостки. Кроме того, вскоре артист начал продвигаться по административной линии, став депутатом городского совета, а затем художественным руководителем родного театра.
Валентина Николаенко
Самой юной актрисой из основного состава стала Валентина Николаенко, сыгравшая Яринку. Первоначально эта роль должна была достаться Ларисе Голубкиной, но она отказалась, предпочтя работе у Тутышкина заграничную командировку.
На момент съемок Валентина Николаенко была отчисленной студенткой Ленинградского театрального института. Она снялась в эпизодической роли в фильме «Не забудь… станция Луговая», что являлось злостным нарушением устава института. После успеха «Свадьбы в Малиновке» Николаенко поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1971 году. Но крупных ролей ни в театре, ни в кино ей больше не доставалось.
Гелий Сысоев
Пастуха Андрейку, жениха Яринки, сыграл артист Пушкинского театра Гелий Сысоев. Первоначально он получил приглашение на роль артиллериста Яшки. Но в результате она досталась Михаилу Пуговкину, а Сысоеву Андрей Тутышкин предложил роль Андрейки. Правда, на тот момент Яринку должна была играть Голубкина, и, когда она отказалась от роли, режиссеру пришлось уговаривать Гелия Сысоева остаться в проекте.
После «Свадьбы в Малиновке» он продолжил совмещать съемки и сцену, но в 1972 году покинул Пушкинский театр и перешел в Театр-студию киноактера при «Ленфильме». Следующие 17 лет Гелий Сысоев провел на съемках, параллельно занимаясь озвучиванием иностранных фильмов. В конце 80-х актеру удалось вернуться в родной театр. В последующие десятилетия Гелий Сысоев продолжил появляться в кино, совмещая съемки с игрой на сцене. И, несмотря на 90-летний юбилей, завершать карьеру актер не собирается.