Зрелище, однако, получилось достаточно специфичным. На любителя нестандартных подходов. Это не похоже ни на фильмы про ограбления, ни на кейперы, ни на боевики про крутых парней, ни на криминальные комедии. Все эти элементы в «Грязных деньгах» присутствуют, но как бы формально. Зритель не втягивается в историю, относится к персонажам отстраненно. Получился своеобразный фильм-наблюдение, конструктор из элементов, позволяющий собрать любой жанр и наполнить его эмоциями и смыслами. Стоит ли смотреть такое хотя бы раз — решать зрителю.