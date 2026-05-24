О чем фильм «Грязные деньги»
Молодая и прекрасная адвокат Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес) специализируется на коллекторских услугах, выбивает долги, зависшие «в серой зоне» (оригинальное название фильма), которые невозможно получить законным путем через суд. Особенность ее работы в том, что речь идет о гигантских суммах — от миллиарда «зеленых» и выше.
Нью-йоркский инвестиционный фонд «Спенсер Голдштейн» в лице топ-менеджера Бобби Шин (Розамунд Пайк, после «Аферистки» ее лицо уже наводит ужас) нанимает Рэйчел, чтобы получить кругленькую сумму от Мэнни Салазара (Карлос Бардем), латиноамериканского криминального барона, окопавшегося где-то на Карибах. Его остров — целая область какой-то страны, с местными властями и полицией. Но все они «в кармане» у Мэнни. Пытаться его чем-то шантажировать — все равно что попробовать покормить с руки семью диких медведей. Но Рейчел уверенно лезет к нему в берлогу.
За плечами героини Гонсалес — команда суперпрофессиональных спецназовцев, которых язык не повернется назвать ЧОПом. Это целая ЧВК, возглавляемая двумя брутальными бойцами — Сидом (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол).
Зачем смотреть
От Гая Ричи все время ждут повторения его легендарных (в той или иной степени) хитов вроде «Большого куша», «Джентльменов» или «Гнева человеческого». Но он постоянно путает карты, деньги и стволы, оставаясь непредсказуемым и трансжанровым автором.
Его новая картина начинается как юридическая драма про остроумные махинации, долго запрягает, подробно объясняя расклад в мире больших денег, серых схем и нечистой политики. Уделяет много времени подробному планированию операции — так, что это становится похоже на что-то вроде «Тачку на прокачку», только про выбивание миллиардов из наркобаронов. И наконец взрывается бешеным боевиком с погонями и стрельбой.
«Грязные деньги» — кино совершенно бескомпромиссное, не разменивающееся на милый юмор и трогательные отношения героев. Не говоря уж о какой-либо романтике. Только бизнес, только деньги, только верность боссу — за это можно и жизнь отдать. Удивительно, но столь высушенное, явно сознательно, кино смотрится великолепно и не дает заскучать ни на секунду. Ричи и его съемочная группа выглядят такими же профи, как Рэйчел, Сид и Бронко с командой.
Почему можно не смотреть
Зрелище, однако, получилось достаточно специфичным. На любителя нестандартных подходов. Это не похоже ни на фильмы про ограбления, ни на кейперы, ни на боевики про крутых парней, ни на криминальные комедии. Все эти элементы в «Грязных деньгах» присутствуют, но как бы формально. Зритель не втягивается в историю, относится к персонажам отстраненно. Получился своеобразный фильм-наблюдение, конструктор из элементов, позволяющий собрать любой жанр и наполнить его эмоциями и смыслами. Стоит ли смотреть такое хотя бы раз — решать зрителю.