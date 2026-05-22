Бондарчук заявил о дефиците сценариев и сценаристов в российской киноиндустрии

УЛАН-УДЭ, 22 мая. /ТАСС/. Дефицит хороших сценариев и сценаристов стал одной из главных проблем российской киноиндустрии. Об этом сказал на Международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в Улан-Удэ режиссер, продюсер Федор Бондарчук.
«У нас дефицит сценариев. Сценаристов нет, — сказал Бондарчук, отвечая на вопрос во время встречи с гостями и участниками форума о том, может ли он снять фильм в Бурятии. — Если будет готовый сценарий, то я готов. Все упирается в сценарий».
Между тем, напомнил он, фильмы снимаются на Дальнем Востоке, в том числе на Байкале. «Мы здесь снимаем невероятные фактуры, три картины снял, два сериала. Здесь работает система рибейтов — возврата части потраченных денег, это большой плюс — не везде такое работает, — отметил режиссер. — Я хотел бы снять хороший сценарий, мы все за ними гоняемся. Сценарий, место действия которого здесь [в Бурятии], дает много плюсов к истории, потому что тут невероятная визуальная составляющая».
Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» проходит