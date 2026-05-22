Внучка Алисы Фрейндлих поделилась редкими кадрами с подросшими детьми

Продюсер Анна Мышинская показала подросших детей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алиса Фрейндлих и Анна Мышинская (фото: соцсети)
Внучка народной артистки Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Мышинская, впервые за долгое время показала поклонникам своих подросших наследников. Женщина опубликовала в соцсети трогательные кадры с семейной фотосессии, которая прошла в яблоневых садах. На снимках позируют двое детей Анны.

Анна Мышинская с детьми / фото: соцсети
Ее дочери Софии уже исполнилось шесть лет, а младшему сыну Юрию — четыре года.

Напомним, что внучка звезды фильма «Служебный роман» вышла замуж за актера Алексея Мышинского в 2017 году. Как рассказывали влюбленные, решение пожениться они приняли за несколько лет до официальной церемонии. Пара сознательно откладывала торжество: молодые люди хотели самостоятельно накопить на свадьбу.

Сама Алиса Фрейндлих в интервью журналистам не раз признавалась, что полностью одобряет выбор внучки и считает ее супруга достойным человеком. Анна Мышинская также отмечала в своем личном блоге, что бабушка активно помогает с воспитанием правнуков. Знаменитая актриса нянчится с детьми, чтобы дать возможность продюсеру отдохнуть и заняться своими делами.