Британский актер Том Харди больше не будет сниматься в криминальном сериале Гая Ричи «Гангстерленд». Как сообщает издание Puck News, студия разорвала контракт с главной звездой проекта после череды затяжных конфликтов на съемочной площадке.
По данным инсайдеров, причиной решения стали постоянные опоздания Харди, его попытки самостоятельно переписывать сценарий и прямой ультиматум одного из ключевых продюсеров, отказавшегося работать в таких условиях.
«Том постоянно заставлял команду ждать, а когда все-таки появлялся на площадке, начинал жаловаться на недостаточное экранное время своего персонажа», — пишет репортер Мэтт Беллони в статье для Puck News.
Ситуация накалилась до предела, когда Харди начал вмешиваться в творческий процесс за пределами своих полномочий. Актер регулярно пытался переписать реплики своего героя прямо перед командой «мотор», игнорируя утвержденный режиссером текст. Это привело к открытому столкновению с руководством. Один из ведущих продюсеров поставил студии жесткое условие: либо проект покидает он, либо главная звезда. Руководство выбрало продюсера и инициировало увольнение Харди.
На данный момент Warner Bros. и независимые инвесторы не объявили, кто заменит актера в главной роли. При этом Хелен Миррен и Пирс Броснан остаются в проекте. Представители Гая Ричи и агенты самого Харди пока воздерживаются от официальных комментариев.
Второй сезон «Гангстерленда» — масштабной истории о противостоянии криминальных семей — выйдет в 2026 году.