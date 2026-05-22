Хилария Болдуин, супруга актера Алека Болдуина и профессиональный инструктор по йоге, примерила яркий вязаный наряд для новой фотосессии. Кадры появились в ее личнои блоге.
На снимках женщина позирует в студии в ультракоротком платье. Эти фотографии попали на страницы свежего номера журнала «Spotlight».
Жена знаменитости младше его на 26 лет. За годы брака она родила Болдуину шестерых детей: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022).
Еще одна дочь пары, Мария Люсия Виктория, родилась в 2021 году — с помощью суррогатной матери. Супруги не скрывали это от публики. Сама Хилария ранее признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла выносить беременность и пережила несколько выкидышей, поэтому они с мужем решили прибегнуть к альтернативному методу.
